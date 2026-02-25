Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Caferileri lideri Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesinin vefatı dolayısıyla Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bulunan Özel, Selahattin Özgündüz'e taziye dileklerini iletmek için Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'ne gitti.

Özel, Özgündüz'e annesi Hacı Susen Özgündüz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
500

