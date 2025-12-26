Haberler

Özgür Özel:  Suriye'nin Humus Kentinde Alevilerin İbadet Ettiği İmam Ali Bin Ebu Talib Camii'ne Yönelik Bombalı Saldırıyı Lanetliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Humus kentinde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için taziye mesajı verdi ve Suriye'de barış için sorumluluk alınması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Humus kentinde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Suriye'nin Humus kentinde Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Komşumuz Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzuru için tüm taraflar samimiyetle sorumluluk almalı, büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle gereken adımlar atılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, tüm kimliklerin ve inançların, Anayasal güvence altında bir arada yaşayacağı demokratik bir Suriye'yi savunuyoruz, tüm platformlarda savunmaya devam edeceğiz. Alevileri hedef alan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, bir daha tekrar etmemesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

