CHP Lideri Özgür Özel'den Papa Franciscus'un Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Papa Franciscus'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum."