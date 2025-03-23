Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum: İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı

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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasıyla kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek, "Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi. Kayyum atama ihtimali ortadan kalktı. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, kararı ilişkin "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

"HIZLA İTİRAZ YAPILACAK"

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir.

"SİLİVRİ'YE GİDEBİLİR"

Silivri'ye gidileceğine yönelik bilgi var. Dikkatle takip ediyoruz. Oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz. Bizim beklentimiz Saraçhane'deki büyük buluşmanın bugün de gerçekleşmesidir."

"BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK"

İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalyeyle koşturanlar, iki bastonla iki büklüm merdiven çıkanların görüntüsü bu ülkede kimin geldiğini kimin gittiğini gösteriyor. Ekrem Başkan morali yüksek bir şekilde bu kumpasın kimin kurulduğunu biliyor. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu değiştiremeyecekler." ifadelerini kullandı.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dilek İmamoğlu ise, "Alnımız ak, başımız dik. Alınan karar siyasidir. Haksız hukuksuz kararın hiçbir hükmü yoktur. Tüm alınan kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum: İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

imamoglundan kurtuldum diye derin bir ohh cekmediyse bende hiç birşey bilmiyorum

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

sokak gösterileri olmasaydı terörden tutuklayacaklardi ve Kayyum atayacaklardı baktılar ki halk tepkili terörden tutuklamadılar

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Haber Yorumlarıismail koçer:

rahat rahat başkanlığını yap

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Ne ekodanbbu bu Özelden bu CHP nin çektiği nedir.Kocskoca partiyi ne hale getirdiler Eko ceza evine gir yeter

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Haber Yorumlarıbiyikli.orhan:

kaldığınız yerden götürmeye devam yani?

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Haber YorumlarıÖmer Aras:

Lan Ekoyu ihbar eden CHP'li şikayet eden CHP'li itirafçı CHP'li suçlu RTE

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kumpas kazamdi artik bitti bu is yilarca akp ye mahkumsunuz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa kötü oldu Sayın Cumhurbaskanimizi yenmiş de cumhurbaskani yapmamışlar gibi konuşuyorsunuz. Neyin kafası bu hala anlayabilmiş değilim. Alacağınız oy tek başınıza %21 Neyin kafası bu. Bugün seçim olsa sandığınız mi bugünkü sandıklarımız. Bakalım tek adaya kaç oy kullanan olmuş olacak. Delikanlı gibi acıklarmısınız.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

CHP rahatlayacak. Işte slogan şimdi gerçekleşti. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntı yok.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kurduğunuz sandıktan gelen habere göre, istanbul Beylik duzundeki kuyruk maltepe ye kadar uzanmış.

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