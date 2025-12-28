Haberler

Özgür Özel'den Hastanede Tedavi Gören Hüsamettin Cindoruk'a Geçmiş Olsun Dileği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede tedavi altında olan TBMM 17'inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17'inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında Ufuk Söylemez'den bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel, hastaneye kaldırılan TBMM 17'inci Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında, Milli Merkez Ankara Temsilcisi, önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüştü.

Cindoruk'a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor