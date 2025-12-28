Özgür Özel'den Hastanede Tedavi Gören Hüsamettin Cindoruk'a Geçmiş Olsun Dileği
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17'inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında Ufuk Söylemez'den bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cindoruk'a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.