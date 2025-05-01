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CHP Lideri Özgür Özel, 1 Mayıs'ı Kutladı

CHP Lideri Özgür Özel, 1 Mayıs'ı Kutladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile görüşerek 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı. Özel, sendikaların düzenlediği etkinliklere katıldı.

(ANKAR A) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un Kartal ve Kadıköy'de düzenlediği kutlamalara katılan CHP genel Başkanı Özgür Özel, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ile de telefonla görüştü.

Özel, Arslan'ın ve sendikaya bağlı emekçilerin 1 Mayıs İşçi  ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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