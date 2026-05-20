Malatya'da Deprem... Gökan Zeybek: "Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, olumsuz bir haber almamayı diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

AFAD, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Malatya. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, olumsuz bir haber almamayı diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA