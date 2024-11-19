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Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

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TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi' nedeniyle bebek kıyafetleri ile protesto edildi. Bakan Memişoğlu'nun muhalefet sıralarından yükselen "İstifa" çağrılarına gülerek karşılık vermesi üzerine tansiyon daha da yükseldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri CHP'li vekiller, Yenidoğan Çetesi protestosunun ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunuş konuşmasını dinlemeyeceklerini belirterek, salonu terk etti.

"BEBEKLER BUNLARI GİYEMEDEN ÖLDÜ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri CHP'li vekillerin Yenidoğan Çetesi protestosu ile başladı. Muhalefet milletvekilleri Bakan Memişoğlu'na komisyona getirdikleri zıbın, patik, tulum, bebek eldiveni gösterdi. Vekiller "Bebekler bunları giyemeden öldüler" diye tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Memişoğlu'na, "Ülkede istifa yok utanma da yok" dedi.

Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

"SIRITMAYA GELMİŞSİN BURAYA"

Bakan Memişoğlu'nun muhalefet sıralarından yükselen istifa çağrılarına gülerek karşılık vermesi üzerine milletvekilleri "Sırıtmaya gelmişsin, istifa etmen için daha ne gerekiyor" tepkisinde bulundu.

AK PARTİLİLERDEN "ŞOV YAPIYORSUNUZ" ÇIKIŞI

Milletvekilleri "Sağlık Bakanı istifa" pankartı da açtı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu istifaya davet ediyoruz" dedi. Tüm muhalefet milletvekilleri "İstifa, istifa" diyerek slogan attı. AK Partililer "Şov yapıyorsunuz" derken, muhalefet ise "Ülkede şov 2002'de başladı" diye yanıt verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ, ARA VERİLDİ

Muhalefet milletvekilleri "Sağlık tarihinin en büyük rezilliği ile karşı karşıyayız, istifa etmeniz için daha ne olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Tansiyon yükselince Bakan Memişoğlu sunumuna başlamadan bütçe görüşmelerine ara verildi.

Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunlar kadar yüzsüz adamlar yok memlekette

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Haber YorumlarıAliya:

adam ne kadar nazik geldi sizin gibi insanlara el sıkışma ya çalışıyor. Her ülkede adiler vardır devlet yakalar cezayı keser. CHP dönemlerinde hastane yoktu. koalisyon dönemleri rezillikti.

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Haber YorumlarıErgun Koç:

Ne demiş atalarımız.. "İt ürür kervan yürür."

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

vatandaş iş hizmet beklerken trilyonları yarım çıplak sözde sanatçılara yedirenler neden istifa etmiyor?

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Haber YorumlarıMurad E. Dayeler:

eski bakan döneminde olmuş bu bakan niye istifs etsin

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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Ne ara çıktı bu kadar insanlıktan çıkmış kişiler bu ülkede

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İtlerle kervan yürümez ergun kardeş

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