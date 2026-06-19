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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün acı günü

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün 95 yaşındaki annesi Huriye Bülbül, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Nazilli'de kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün annesi Huriye Bülbül, 95 yaşında hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün annesi Huriye Bülbül, bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bülbül için bugün ikindide Nazilli Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, partililer, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Süleyman Bülbül, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Huriye Bülbül'ün bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından hayatını kaybeden Bülbül'ün evinin bulunduğu Yıldıztepe Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde taziye çadırı kuruldu.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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