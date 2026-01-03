Haberler

CHP'li Kayışoğlu'ndan Silivri Ziyareti: "Adalet Sağlanana Kadar Mücadele Sürecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek hukuksuz tutuklamalara karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti. Kayışoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımızın ve bütün yol arkadaşlarımızın yanındayız. Adalet sağlanana, hukuk yeniden egemen olana ve demokrasi tüm kurumlarıyla tesis edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının haksız ve hukuksuz biçimde tutuklu bulunduğunu belirterek, yaşanan sürecin yalnızca bireylere yönelik olmadığını kaydetti. Kayışoğlu, söz konusu tutuklamaların demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve millet iradesine karşı açık bir müdahale olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Silivri'de tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarının yanında olduklarını belirten Kayışoğlu, "Adalet sağlanana, hukuk yeniden egemen olana ve demokrasi tüm kurumlarıyla tesis edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı