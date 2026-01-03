CHP'li Kayışoğlu'ndan Silivri Ziyareti: "Adalet Sağlanana Kadar Mücadele Sürecek"

(İSTANBUL) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti. Kayışoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımızın ve bütün yol arkadaşlarımızın yanındayız. Adalet sağlanana, hukuk yeniden egemen olana ve demokrasi tüm kurumlarıyla tesis edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının haksız ve hukuksuz biçimde tutuklu bulunduğunu belirterek, yaşanan sürecin yalnızca bireylere yönelik olmadığını kaydetti. Kayışoğlu, söz konusu tutuklamaların demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve millet iradesine karşı açık bir müdahale olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Silivri'de tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarının yanında olduklarını belirten Kayışoğlu, "Adalet sağlanana, hukuk yeniden egemen olana ve demokrasi tüm kurumlarıyla tesis edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.