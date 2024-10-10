CHP'li Ulaş Karasu'dan Discord Erişim Engeline Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iletişim platformu Discord'a erişim engeline ilişkin, "Kapatalım gitsin mantığıyla bu sorunlar çözülemez. Bu konudaki birimler çoğaltılmalı, takip ve denetim mekanizmaları arttırılmalıdır." dedi.

Karasu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı internetin, en temel haklardan biri olduğunu ifade eden Karasu, Türkiye'de internet hizmetinin yetersiz, fiyatının da pahalı olduğunu savundu.

Türkiye'nin internet hızında 161 ülke arasında 106. sırada bulunduğunu dile getiren Karasu, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı, 2017'de 100 megabit internete çıkacağız diye bir hedef koymuştu. Bu hedefin üzerinden 7 yıl geçti. O hedefi koyan, dönemin bakanı Ahmet Arslan'ın üzerinden tam üç bakan değişti. Ama Türkiye'nin internet hızı hala 42 megabit. Ülkemizden yavaş interneti kullanan ülkeler, Venezuela, Bangladeş gibi ülkeler."

Türkiye'de 100 Mbps internetin ortalama aylık fiyatının 483 lira olduğunu belirten Karasu, "Bugün taahhüt süresi dolan vatandaşlar, paket yenileme işlemleri sırasında yüzde 300'ü bulan zamlarla karşı karşıya. Hatta, daha önceki yıllarda 24 ay olan tarife taahhüt süreleri, 12 aya indirildi." diye konuştu.

"Suçlulara kalıcı ve caydırıcı cezalar verilmeli"

Ulaş Karasu, telekomünikasyonda uygun fiyatın ancak rekabetçi pazar ve güçlü alt yapıyla sağlanabileceğini, fakat alt yapı yatırımı yapmak isteyenlere engel çıkarıldığını, devletin pahalı hizmet sunan şirketlere karşı vatandaşı korumadığını savundu.

İfade ve internet özgürlüğü alanında yayın yapan Free Web Turkey sitesinin, Türkiye'deki resmi kurumlarda kaydı olan vatandaşların kişisel verilerinin çalındığını iddia ettiğini kaydeden Karasu, kişisel verilerin sanal platformlarda ortalığa saçıldığını, hükümetin bu konuda herhangi bir önlem almadığını öne sürdü.

Karasu, kişisel verilerin korunmasından sorumlu olanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

İletişim platformu Discord'a getirilen erişim engeline de değinen Karasu, "Kapatalım gitsin mantığıyla bu sorunlar çözülemez. Bilişim suçlarıyla ilgili yetkinlikler çoğaltılmalıdır. Bu konudaki birimler çoğaltılmalı, takip ve denetim mekanizmaları arttırılmalıdır. Yapanlar, nerede olursa olsun tespit edilip, hiç gözünün yaşına bakmadan suçlulara kalıcı ve caydırıcı cezaları verilmelidir." ifadelerini kullandı.