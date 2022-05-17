CHP'li Torun'dan Bakan Soylu'ya: 'Bizde Sizin Korkutma Çabalarınıza Boyun Eğecek Tek Bir Belediye Başkanı Yok'

KADIKÖY, İSTANBUL (ANKA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan ve Kadıköy Belediyesi'nden bazı çalışanların da dahil edildiği soruşturma sürecine ilişkin, "Sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikayetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir" dedi. Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bizde sizin korkutma çabalarınıza boyun eğecek tek bir belediye başkanı yoktur" diye seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kadıköy Belediyesi'nin bazı çalışanlarına yönelik soruşturma açılmasının "CHP'li belediyelere karşı yürütülen algı operasyonunun yeni bir halkası" olduğunu söyledi.

Torun, soruşturma sürecinin Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanmasıyla açıldığını ifade ederken, "Milli servetimiz olan Atatürk Havalimanı'na ihanet edildiği günlerle aynı tarihe denk getirilmesi de kamuoyunun takdiridir" dedi.

Torun'un yaptığı yazılı açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ALGI OPERASYONUNUN YENİ HALKASI: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beş ilde yürütüldüğü açıklanan, Kadıköy Belediyemizin bazı çalışanlarının da dahil edildiği soruşturma süreci, CHP'li belediyelere karşı yürütülen algı operasyonlarının yeni bir halkasıdır. Belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, belediye binalarında herhangi bir arama-tarama yapılmayan, sadece bazı çalışanlar hakkındaki kişisel şikayetlerden ibaret olan bir süreci, belediyede yolsuzluk operasyonu yapılıyormuş gibi gündeme getirmek, belediyemize yönelik itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

CİDDİ SUÇLAMA YOK, KARALAMA KAMPANYASI: Şu anda gözaltına alınan çalışanlarla ilgili ciddi suçlama olmadığı da görülmüştür. Hal böyleyken, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çabalamak, son dönemlerini yaşayan iktidarın acizliğinden ibarettir, karalama kampanyasıdır.

ATATÜRK HAVALİMANI İHANETİNE DENK GETİRİLDİ: Bu girişimin, milli servetimiz olan Atatürk Havalimanı'na ihanet edildiği günlerle aynı tarihe denk getirilmesi de kamuoyunun takdiridir.

HİÇBİR BAŞKANIMIZ BOYUN EĞMEYECEK: İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu şunu bilmelidir: Milletin gözünde kaybettiğiniz itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamayacaksınız. Sandıkta yenemediğiniz belediye başkanlarımızı, masa başı operasyonlarla yenemeyeceksiniz. Son yerel seçimlerden bu yana, talimatlı müfettişleri her gün belediyelerimizin kapısına gönderenler, içi boş iddialarla suç uydurarak gözdağı vermeye çalışanlar şunu unutmasın: Bizde sizin korkutma çabalarınıza boyun eğecek tek bir belediye başkanı yoktur."