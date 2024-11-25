CHP'li Tanrıkulu: İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yürürlüğe Girecek

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye 2021 yılında, ilk imzacısı olan İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef çekildi. Bu çekilme, kadına karşı şiddeti maalesef meşru hale getirdi. O zamandan bu zamana kadına karşı şiddet ve ölüm olayları giderek çok daha fazla artmaya başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yargının tutumu ve cezasızlık. İktidarımızın ilk gününde cumhurbaşkanı imzasıyla yeniden İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlüğe girecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ama kadınlar bütün dünyada ve Türkiye'de şiddet görüyorlar, öldürülüyorlar ve istismara uğruyorlar. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde 344 kadın yaşamını yitirdi, öldürüldü erkekler tarafından. 40 da çocuk öldürüldü yine erkekler tarafından. Ayrıca birçok istismar, taciz vakası var ve kadına yönelik şiddet vakası var ölümün dışında. Bunun dışında kadınlar Türkiye'de maalesef işsizler, eğitime ulaşamıyorlar. Her beş kadından ancak biri, tam zamanlı olarak çalışabiliyor. Türkiye 2021 yılında, ilk imzacısı olan İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef çekildi. Bu çekilme, kadına karşı şiddeti maalesef meşru hale getirdi. O zamandan bu zamana kadına karşı şiddet ve ölüm olayları giderek çok daha fazla artmaya başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yargının tutumu ve cezasızlık.

Ayrıca Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda Türkiye 146 ülke arasında 127'inci sırada. Bunu Dünya Ekonomik Forumu hazırlıyor 2006 yılından bu yana ve giderek Türkiye maalesef daha kötü bir duruma doğru yükseliyor. Dört kriter var bu rapor hazırlanırken; ekonomik bakımdan kadınlar hangi durumda, eğitime erişim bakımından kadınlar hangi durumda, sağlık hakkı ve hayatta kalma bakımından hangi durumda ve siyasette yetkilendirme. Bu dört başlık altında dünyadaki ülkeler derecelendiriliyor. ve 146 ülke arasında Türkiye, biraz önce altını çizdiğim 127'inci sırada. Böyle berbat bir durum var. Kadına karşı şiddete ve diğer eksiklere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. İktidarımızın ilk gününde de cumhurbaşkanı imzasıyla yeniden İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlüğe girecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın."