Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

CHP'li Tanrıkulu: İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yürürlüğe Girecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadına yönelik şiddeti artırdığını belirtti. Tanrıkulu, iktidarlarının ilk gününde sözleşmenin yeniden yürürlüğe gireceğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye 2021 yılında, ilk imzacısı olan İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef çekildi. Bu çekilme, kadına karşı şiddeti maalesef meşru hale getirdi. O zamandan bu zamana kadına karşı şiddet ve ölüm olayları giderek çok daha fazla artmaya başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yargının tutumu ve cezasızlık. İktidarımızın ilk gününde cumhurbaşkanı imzasıyla yeniden İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlüğe girecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ama kadınlar bütün dünyada ve Türkiye'de şiddet görüyorlar, öldürülüyorlar ve istismara uğruyorlar. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde 344 kadın yaşamını yitirdi, öldürüldü erkekler tarafından. 40 da çocuk öldürüldü yine erkekler tarafından. Ayrıca birçok istismar, taciz vakası var ve kadına yönelik şiddet vakası var ölümün dışında. Bunun dışında kadınlar Türkiye'de maalesef işsizler, eğitime ulaşamıyorlar. Her beş kadından ancak biri, tam zamanlı olarak çalışabiliyor. Türkiye 2021 yılında, ilk imzacısı olan İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef çekildi. Bu çekilme, kadına karşı şiddeti maalesef meşru hale getirdi. O zamandan bu zamana kadına karşı şiddet ve ölüm olayları giderek çok daha fazla artmaya başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yargının tutumu ve cezasızlık.

Ayrıca Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda Türkiye 146 ülke arasında 127'inci sırada. Bunu Dünya Ekonomik Forumu hazırlıyor 2006 yılından bu yana ve giderek Türkiye maalesef daha kötü bir duruma doğru yükseliyor. Dört kriter var bu rapor hazırlanırken; ekonomik bakımdan kadınlar hangi durumda, eğitime erişim bakımından kadınlar hangi durumda, sağlık hakkı ve hayatta kalma bakımından hangi durumda ve siyasette yetkilendirme. Bu dört başlık altında dünyadaki ülkeler derecelendiriliyor. ve 146 ülke arasında Türkiye, biraz önce altını çizdiğim 127'inci sırada. Böyle berbat bir durum var. Kadına karşı şiddete ve diğer eksiklere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. İktidarımızın ilk gününde de cumhurbaşkanı imzasıyla yeniden İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlüğe girecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

CHP'li Tanrıkulu: İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yürürlüğe Girecek
Kaynak: ANKA / Güncel
img

5 kişi birbirlerini bıçakladı
img

Fırtına 650 yıllık çınarı devirdi
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.