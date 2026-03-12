Haberler

İbb Davası'nda Dördüncü Gün... Mahmut Tanal: Burası Adliye Değil, Cezaevi Kampüsü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Davası'nda duruşma salonunu eleştirerek, altı bariyer geçmeden adliye girememenin adaletin şeffaflığını zedelediğini ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Davası'nda duruşmanın yapıldığı salonu eleştirerek "Benim buradaki adliyeye girmem için 6 bariyeri geçmem gerekiyor. İçeride de aynı bariyerler var. Buraya 'duruşma salonu, adliye' diyorlar. Burası aslında adliye değil. Bal gibi cezaevi kampüsü. Burada açık yargılama olur mu" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın dördüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Silivri'de yaptığı açıklamayı paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Silivri Cezaevi'nin içerisinde bulunan duruşma salonlarına geldik. Benim buradaki adliyeye girmem için 6 bariyeri geçmem gerekiyor. İçeride de aynı bariyerler var. Buraya 'duruşma salonu, adliye' diyorlar. Burası aslında adliye değil. Bal gibi cezaevi kampüsü. Burada açık yargılama olur mu? Yani eğer bir suç varsa bırakın millet görsün. Eğer bir haksızlık varsa da bırak millet görsün. Burada tüm olaylar şeffaf bir vaziyette milletin gözünün önünde olsun. Yani böyle demir yığının olduğu bir adliye dünyada var mı? Bu dünyada bir ilk. Bunun adına 'açık yargılama, adil yargılama' diyorlar. Adalet şeffaf olmalı. Hukuk devletinde yargılamalar adil olmalı. Hukuk devletinde yargılamalar tarafsız, bağımsız yargı tarafında olmalı. Yargının üzerinde siyasi ayak olmamalı. Bu barikatlarla adalet yan yana gelince adalet dışarı kaçar."

Kaynak: ANKA
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Son anda yetiştikleri maçta rezil oldular
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Ev sahipleri dikkat! Yargıtay tahliye taahhütnamesinde son noktayı koydu

Ev sahiplerini sevindirecek haber! Yargıtay son noktayı koydu