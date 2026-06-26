Sencer Solakoğlu: "Bakanlık Personeli 14 Kişi ile Çiftliğime Baskın Yaptılar"

(ANKARA) - CHP'li Sencer Solakoğlu, "İki gündür bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye'nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin" dedi.

CHP'li Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP'nin seçilmiş başkanının ekibinin Gölge Tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır İşim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak! İki gündür bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Zaten her yıl yapılan bir şey ama iki personel ve bizim ekip ile. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye'nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin!"

Kaynak: ANKA