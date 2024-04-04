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CHP'li Selim Çırpanoğlu Kahramankazan Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Belediye meclis üyeleriyle İlçe Seçim Kuruluna giden Çırpanoğlu'na, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verildi.

Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulunan Çırpanoğlu ve meclis üyeleri, ardından belediye binasına gitti.

Çırpanoğlu, belediye binasında çalışanlarca çiçeklerle karşılandı.

Makamında tebrikleri kabul eden Çırpanoğlu, kendisini bu göreve layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Ankara'da CHP'li belediye sayısının 16'ya yükseldiğini, belediye meclislerinde de çoğunluğu elde ettiklerini anlatan Yavaş, "Bizim bakışımız şudur. Seçim biter, rozet çıkar. Artık Kahramankazan'da iktidarı, muhalefeti, bütün belediye meclisi el ele verip beraber çalışması gerek. Seçim bitmiştir. Bize düşen Ankara için el ele tutuşup dayanışarak beraber çalışmaktır, beraber hizmet etmektir. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Kahramankazan'da Selim başkanın yanında bütün gücümüzle duracağız." ifadelerini kullandı.

Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Mansur Yavaş Ankara Selim Politika Güncel Haberler

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