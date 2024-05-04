CHP'li Şahbaz: Menenjit vakaları artıyor, Sağlık Bakanlığı verileri gizliyor

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkede Menenjit vakalarının arttığını, son olarak 1. sınıf öğrencisinin yaşamını yitirdiğini açıklayarak, Sağlık Bakanlığı'nın hastalık verilerini gizlediğini ifade etti. Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'na, "Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşıları, rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanmalı ve çocuklarımız, vatandaşlarımız sağlıklı yaşamalıdır" çağrısında bulundu.

Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, artan menenjit vakalarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uşak ilimizde Malkoçoğlu İlköğretim Okulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi bir çocuğumuzun Menenjit tanısı ile yaşamını yitirdiği, ve aynı okuldan başka çocukların da bu tanıyla tedavi gördüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Birkaç ay önce Mersin Akkuyu'da Menenjit nedeniyle emekçilerimiz hayatını kaybetmişti. Ülkenin farklı bölgelerinden Menenjit vakası bildirimleri alıyoruz. Sağlık Bakanlığı Menenjitin görülme sıklığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamakta, verileri gizlemektedir.

"ÜCRETSİZ AŞI TAKVİMİNDE YER ALMAYAN AŞILAR PROGRAMA ALIP HER ÇOCUĞA UYGULANMALI"

Şehir hastanelerine milyarlarca dolarlık kaynak aktarılırken, sadece menenjite neden olan Meningokok aşısı yapılmadığı için çocuklarımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan bu aşı, Avrupa Birliği, Amerika ve İngiltere'de her çocuğa ücretsiz yapılırken, ülkemizde vatandaşlarımız tek dozu bin 444 ile 2 bin 60 lira arasında değişen fiyatlardaki bu aşıları satın alarak yaptırmak zorunda kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı takviminde yer almayan RotaVirüs, Meningokok ve Human Papilloma Virüs (HPV) aşıları, rutin aşı programında ücretsiz olarak her çocuğa uygulanmalı ve çocuklarımız, vatandaşlarımız sağlıklı yaşamalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri devletin asli görevidir."