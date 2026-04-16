Haberler

Gülistan Doku Soruşturması... CHP Pm Üyesi Polat Şaroğlu: Kamu Gücünü Kullananlar Yargılanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Adliyesi'ni ziyaret ederek aileyle buluştu. Şaroğlu, kamu gücünü kullanan kişilerin de sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Haber: Caner Aktan / Kamera: Mehmet Mucahit Ceylan

(TUNCELİ) - CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Adliyesi'ne gelerek aileyi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Şaroğlu, "Kamu gücünü kullanan ve kullandıran kişiler hakkında da işlem yapılmalı, görevden uzaklaştırılarak adil bir yargılama süreci sağlanmalıdır" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu, Gülistan Doku soruşturmasını takip etmek için Tunceli Adliyesi'ne geldi. Doku'nun adliyede bulunan ailesini  ziyaret eden Şaroğlu, sonrasında yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren süreci takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı dönemde milletvekiliydim. İlk günden bu yana adliye ve emniyet nezdinde süreci yakından izledik, heyetler halinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Bildiğiniz gibi soruşturma ilk süreçte 'intihar' iddiası üzerinden şekillenmişti. Yıllarca kamuoyunun bu şekilde oyalandığını gördük. Ancak bugün gelinen noktada, kamu gücünü kullanan bazı kişilerin suçu örtbas ettiğine dair ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. Göreve yeni başlayan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun dosya üzerinde durmasıyla her şey gün yüzüne çıkmaya başladı. Dosyada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Ancak yalnızca olaya karışan kişiler değil, bu süreci yönlendiren ve kamu gücünü kullandıranların da ortaya çıkarılması gerekiyor. Dönemin yetkililerinin de soruşturulması gerekiyor. Bu kamu gücü kullanan ve kullandıran kişiler hakkında da işlem yapılmalı, görevden uzaklaştırılarak adil bir yargılama süreci sağlanmalıdır. Bu dosya birkaç kişiyle sınırlı tutulmamalı, kim sorumluysa ortaya çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda