CHP'li Pala: İskenderun'da Askerlerin Şehit Olduğu Olayda Sorumluluğu Bulunanlar Hakkında Başlatılan İdari ve Adli Süreçler Şeffaf Bir Şekilde...

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki askere ilişkin, "Askerlerin yemek saatleri dışında su içebilmek için su satın almak zorunda kaldıklarına dair iddialar vahimdir. Her askerin yeterince temiz suya ücretsiz erişme hakkı vardır. Bu olayda sorumluluğu bulunan eğitim sorumluları ve birlik komutanları hakkında başlatılan idari ve adli süreçler şeffaf bir şekilde yürütülmelidir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi sırasında yüksek ateş şikayetiyle hastaneye sevk edilen yedi askerden ikisinin şehit olmasının kamuoyunda derin bir üzüntü yarattığını belirtti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Pala, otopsi çalışmalarında askerlerin ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği olarak tespit edilmesinin, askeri birliklerdeki sağlık, hijyen, eğitim koşulları ve denetim mekanizmaları konusunda ciddi endişelere yol açtığını ifade ederek, olayın sistemsel düzeyde incelenmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

"Her askerin yeterince temiz suya ücretsiz erişme hakkı vardır"

Pala, olay günü hava sıcaklığı, nem düzeyi ve eğitim süresinin açıklanmasını talep ederek, bu koşulların askerlerin yaşamsal riskini önceden ortaya koyup koymadığının araştırılmasını istedi. Eğitim sırasında sıvı kaybına yol açacak bedensel hareketlerin suya erişim kısıtlılığı altında yapıldığının iddia edildiğini belirten Pala, bu iddiaların soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Eğitimlerde askerlerin sağlık durumlarının ve sıvı alımlarının düzenli takip edilip edilmediğini, bu konuda bilim kurulu onaylı bir protokol bulunup bulunmadığını soran Pala, "Askerlerin yemek saatleri dışında su içebilmek için su satın almak zorunda kaldıklarına dair iddialar vahimdir. Her askerin yeterince temiz suya ücretsiz erişme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

"İdari ve adli süreçler şeffaf bir şekilde yürütülmeli, kamuoyuna açıklanmalıdır"

Yaşamını yitiren askerlerin yanı sıra sağlık sorunu yaşayan diğer askerlerin sayısının ve tedavi süreçlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Pala, "Bu olayda sorumluluğu bulunan eğitim sorumluları ve birlik komutanları hakkında başlatılan idari ve adli süreçler şeffaf bir şekilde yürütülmeli, kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.

Pala, sıcak çarpması ve aşırı susuzluk gibi önlenebilir nedenlerden kaynaklanan asker ölümlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Milli Savunma Bakanlığı'ndan benzer birliklerde risk değerlendirmesini içeren etkili bir eylem planını en kısa sürede hazırlamasını istedi.