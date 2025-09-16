CHP'den Atama Bekleyen Öğretmenlere Destek

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2025 yılı itibarıyla 78 ilde toplam 86 bin 136 ücretli öğretmen görev yapıyor. Bu sayı, geçen yıla göre 13 bin 413 kişilik bir artış gösterdi. Madem okullarda öğretmen açığı var, bunu ücretli öğretmenlerle dolduracağınıza kadrolu öğretmenlerle neden doldurmuyorsunuz" diyo sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öztürkmen, Bakan Tekin'in, "Artık 40 bin, 50 binli atamalar mümkün değil" sözlerine tepki göstererek, yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini belirtti.

Ücretli öğretmen sayısındaki artışa dikkat çeken Öztürkmen, "2025 yılı itibarıyla 78 ilde toplam 86 bin 136 ücretli öğretmen görev yapıyor. Bu sayı, geçen yıla göre 13 bin 413 kişilik bir artış gösterdi. Madem okullarda öğretmen açığı var, bunu ücretli öğretmenlerle dolduracağınıza kadrolu öğretmenlerle neden doldurmuyorsunuz" dedi. Öztürkmen, geçen yıl öğretmen atama sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakatlar sonucu kontenjan dışı bırakılan mülakat mağduru öğretmenlere de dikkat çekti.

Öztürkmen, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

-Atama bekleyen öğretmen sayısı, eğitim fakülteleri ve pedagojik formasyonla beraber 1 milyona ulaştı. Ülkemizdeki 97 eğitim fakültesinden her yıl binlerce mezun verilmekte. Bu öğretmen adaylarımız ile ilgili nasıl bir istihdam düşünülüyor?

-86 bin 136 ücretli öğretmenin görev yaptığı bir eğitim sisteminde, en az bu kadar öğretmen açığı var demektir. Madem okullarda öğretmen açığı var, bunu ücretli öğretmenlerle dolduracağınıza kadrolu öğretmenlerle neden doldurmuyorsunuz?

-Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik sistemi ne zaman sonlandırılacaktır?

-Kadrolu öğretmenlere tanınan haklardan, ücretli öğretmenlerin yararlandırılmamasının haklı ve geçerli gerekçeleri var mıdır? Varsa bu gerekçeler nelerdir?

-2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiniz ancak sözleşmeli öğretmenlerin tayin haklarının 3. yılın sonunda başlaması, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya zorlanmaları, aile bütünlüğünün bozulmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen "kanun önünde eşitlik" ilkesine ve yine 41. maddesinin ikinci fıkrasında ifadesinde bulunan 'aile birliğinin sağlanması' ilkesine aykırı değil midir?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması yaptık' sözüne karşın verilen 15 bin atama sayısı çok büyük mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu durum hem 2024 KPSS ile atama bekleyen öğretmenleri hem de 2025 yılında sınava giren öğretmenleri mağdur etmiştir. Bu yıl ek öğretmen ataması planlanıyor mu?

-2024 yılı sözleşmeli öğretmen atama sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakatlar aracılığıyla mağdur edilen ve kontenjan dışında bırakılan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmanız var mıdır?"