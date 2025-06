CHP'li Öztürk: Cumhurbaşkanına hakaret suçları ifade özgürlüğünü baskı altına alıyor

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine "internet sitesinden bakın" şeklinde yanıt verildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Son 5 yılda Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan soruşturmaların sayısı nedir? Hangi ifadeler bu kapsama girmektedir?" sorusunun yer aldığı önergeyi, Bakan Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığının verdiği yanıta ilişkin Öztürk, şunları söyledi:

"Sorularımıza cevap; bir internet sitesi, 'Oradan bakın'... 'Ne hakarettir?' sorusuna ise cevap yok. Her söylediğimiz cümle, savcı ne kadar Saray'ın savcısı ise hakaret olarak değerlendirilebilir sonucunu aldığımız bu cevapsızlıkla ve rakamlara bakarak çıkardık. 2012'de 4 soruşturma, 1'i kamu davası olarak açılmış ve 1 tane mahkumiyet alınmış. 2020'de 36 bin 66 tane soruşturma açılmış ve 2 bin 462 tane mahkumiyet. 2024'te 24 bin 803 tane soruşturma açılmış, 2 bin 253 tane mahkumiyetle sonuçlanmış. Buradan her cümlenin hakarete girdiğini, bu kadar da her şeyi hakaret gören savcıların da cumhurbaşkanının avukatlarının da biraz kendisine bakması gerektiğini, insanların onu niye eleştirdiğini anlaması gerektiği de aşikar."

Öztürk, "ifade özgürlüğünün fiilen kaldırıldığını, AKP iktidarı döneminde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuna ilişkin TCK'nın 299. maddesinin siyasi baskı aracı haline geldiğini" anlatarak, "Vatandaşın attığı bir tweet, sokakta söylediği bir söz, bir şarkı sözü bile dava konusu yapılabiliyor. Soruşturma sayılarındaki artış bir otoriterleşme raporudur" dedi.

Yalnızca 2024 yılında 5 bin 866 dava açıldığını, 2 bin 253 kişinin mahkum edildiğini, bin 934 kişinin ise beraat ettiğini vurgulayan Öztürk, "Binlerce yurttaşın sadece düşüncesini ifade ettiği için yargılandığı bir ülkede adaletten, özgürlükten söz edilemez" diye konuştu.

Öztürk, Adalet Bakanlığının yanıtını değerlendirerek, "Hangi cümleler, hangi kelimeler hakaret sayılıyor; bunu açıklamaktan kaçıyorlar. Çünkü biliyorlar ki gerçekler ortaya çıkarsa yargıyı nasıl kullandıkları da teşhir olur. Biz CHP olarak halkın ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztürk, TCK 299'un demokratik ülkelerde yeri olmadığını vurgulayarak, bu maddenin ya tamamen kaldırılması ya da sadece gerçek tehditleri kapsayacak şekilde daraltılması gerektiğini ifade etti.