Özgür Özel'den CHP'li Girişen ve Tekin Ailelerine Taziye Ziyareti

(BURDUR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'da CHP Çeltikçi İlçe Başkanı Hüseyin Girişen'e vefat eden kardeşi Recep Girişen, CHP Burdur Kadın Kolları Başkanı Şengül Tekin'e ise vefat eden oğlu Hasan Tekin nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'da CHP Çeltikçi İlçe Başkanı Hüseyin Girişen ile CHP Burdur Kadın Kolları Başkanı Şengül Tekin'e taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, ilk olarak CHP Çeltikçi İlçe Başkanı Hüseyin Girişen'i ziyaret ederek vefat eden kardeşi Recep Girişen için başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra CHP Burdur Kadın Kolları Başkanı Şengül Tekin'i ziyaret eden Özel, hayatını kaybeden oğlu Hasan Tekin nedeniyle Tekin ailesine taziyelerini sundu.

Kaynak: ANKA