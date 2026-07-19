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Özgür Özel, Altan Öymen'i Vefatının Birinci Yılında Andı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Altan Öymen'in vefatının birinci yılında sosyal medyadan anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i vefatının birinci yılında andı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Önceki Genel Başkanımız Altan Öymen'i, Cumhuriyet'e adanmış ömrü ve demokrasiye bıraktığı örnek mirasıyla hatırlıyor; vefatının yıldönümünde özlem ve rahmetle anıyorum. İyi insanlar gün gelir aramızdan ayrılır; bıraktıkları değerler hepimize yol göstermeye devam eder. Onlara olan vefamızı, ülkemize ve milletimize hizmet ederek göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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