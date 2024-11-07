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CHP'li Özçağdaş'tan Öğretmen Mülakatlarına Eleştiri

CHP'li Özçağdaş'tan Öğretmen Mülakatlarına Eleştiri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'da öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığını belirterek, atanamayan öğretmenlerle birlikte basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı iddiasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri ile bir grup atanamayan öğretmen Fatih'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Özçağdaş, mülakat nedeniyle öğretmen adaylarının mağduriyet yaşadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını söyledi.

Öğretmenlerin mülakatın ülke çapında yapıldığında objektif bir yöntem olmayacağını ifade eden Özçağdaş, "Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul gibi, Bursa gibi illerde sınava girmiş olan, sözlü sınavda yer alan arkadaşlarımız, puanları sadece eski usulde olduğu gibi yuvarlandığı için, diğer birçok ilde giren arkadaşlar yüksek puanlar aldıkları için, hiçbir nedene dayanmadık bir şekilde dışarıda kaldılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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