CHP'li Özçağdaş Okullarda Meydana Gelen Yangınlara Dikkat Çekti: Okullarımız; Yangına, Depreme, Çeşitli Afetlere Dirençli Değil

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Okullarımızda yangınlar çıkmaya devam ediyor! Çünkü okullarımız; yangına, depreme, çeşitli afetlere dirençli değil! Denetimleri yapılmıyor, ülkemizin dört bir köşesinden bu tür haberler gelmeye devam ediyor." dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, bugün İzmit ve Bakırköy'de çıkan okul yangınları üzerine açıklama yaptı.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"Okullarımız; yangına, depreme, çeşitli afetlere dirençli değil"

"Kocaeli İzmit'te bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde çatı tamiratı sırasında yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi. Yine bugün İstanbul Bakırköy'de Pilot Cengiz Topel İlkokulu'nda tuvalet havalandırmasında yangın çıktı. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan yangınlarda kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Ama maalesef yeterli değil! Geçtiğimiz haftalarda Kırıkkale'de, Samsun'da; geçtiğimiz aylarda İstanbul Arnavutköy'de, Hatay'da... Okullarımızda yangınlar çıkmaya devam ediyor!

Çünkü okullarımız; yangına, depreme, çeşitli afetlere dirençli değil! Denetimleri yapılmıyor, ülkemizin dört bir köşesinden bu tür haberler gelmeye devam ediyor. Daha çok yakın bir zamanda Kartalkaya'da 33 çocuğumuzu kaybettik. Bu olay, çocuklarımızın günlerinin büyük bir kısmını geçirdiği okullarda topyekun bir afet güvenliği sağlanması konusunda yeterince ders niteliğinde değil miydi? Okul güvenliğiyle ilgili defalarca açıklama yaptık, 7 Şubat'ta soru önergesi verdik! Olası okul kazalarına dair yeterli önlemlerin olup olmadığını sorduk. 'Okullarımız tehlike ve risklere karşı değerlendirilmekte ve yangın durumunda riskli görülmesi durumunda gerekli tedbirler acil olarak alınmakta ve bu binalarda eğitim öğretim yapılmamaktadır.' cevabını aldık. Madem öyle burada sayamayacağımız kadar yangın nasıl çıktı okullarımızda

Okullarımızın tümünü, yangın ve deprem gibi çeşitli afetleri göz önünde bulundurarak denetleyin. Okullarda yangın tüpü ve yangın merdiveni gibi malzeme ve ekipmanın olup olmadığını kontrol edin, eksiklikleri giderin. Okullarımıza kadrolu sağlık görevlileri, kadrolu güvenlik görevlileri atayın. Herhangi bir olumsuzlukta okullarımızın hızla boşaltılabilmesi ve çocuklarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi için afet planları yapın. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve velilerimizi afetlere karşı bilinçlendirin. Son olarak; koltuklarınızı değil, çocuklarımızı koruyun!"