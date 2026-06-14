Haberler

CHP'li Özçağdaş: "Gözaltındaki Tüm Öğretmenlerimizi Derhal Serbest Bırakın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasını talep etti ve liyakatsiz sistemi değiştireceklerini söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın "Halklarını arayan öğretmenler gözaltına alınıyor" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu olarak Kahramanmaraş'ta çalışmalarımızı sürdürürken görüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözemediği sorunlar büyümeye devam ediyor. Yıllardır haklarını almak için mücadele veren, özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ve mülakat mağduru öğretmenlerimiz, MEB önünde açıklama yapmak isterken polis müdahalesi ile karşılaşıyor! Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz. Eğitimi de ülkenin aydınlık geleceği olan öğretmenlerimizi de bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Verdiğiniz sözleri tutun, öğretmenlerimizin yaşadığı haksızlıkları ortadan kaldırın! Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve gözaltındaki tüm öğretmenlerimizi derhal serbest bırakın!"

Kaynak: ANKA
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki

AP'den Bakan Gürlek'e yaptırım iddiası! AK Parti'den ilk tepki geldi
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor

Müzakereler çıkmaza girecek gibi! İran'dan ABD'ye rest
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın