CHP'li Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e akademi soruları

(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Akademileri'nde yaşanan baskı ve mobbing iddiaları ile kontenjan dağılımlarının geç açıklanmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Özçağdaş, Tekin'e "Milli Eğitim Akademileri'nde eğitim gören öğretmen adaylarının psikolojik baskı, mobbing ve tehdit içerikli uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Akademiye Giriş Sınavı'nın yapılmasının ardından kontenjan dağılımlarının açıklanmasının yaklaşık 180 gün sürmesinin gerekçesi nedir?" sorularını yöneltti.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Akademileri'nde yaşanan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özçağdaş, geçen ay vermiş olduğu soru önergesine yasal süresi dolmasına rağmen cevap verilmemesini de eleştirdi.

Milli Eğitim Akademisi'ni düzenleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 18 Ekim 2024'te Resmi Gazete'de yayımlandığını ve geçtiğimiz yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen atamasının 10 bininin Milli Eğitim Akademileri aracılığıyla yapılacağının açıklandığını hatırlatan Özçağdaş, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımının sınavdan yaklaşık 180 gün sonra, 9 Ocak 2026 tarihinde açıklandığını belirtti.

"ÖĞRETMENLERE AYLIK 32 BİN LİRA ÖDENMESİ EŞİTSİZLİK YARATIYOR"

Akademi eğitimlerinin ise ancak 13 Nisan 2026 tarihinde başlayabildiğini vurgulayan Özçağdaş, "Öğretmenlerimizin okullarına atanarak göreve başlamaları gerekirken, uzun süreli akademi süreçlerine tabi tutulmaları; farklı illerde yürütülen eğitimler nedeniyle ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamalarına yol açmaktadır" dedi. Akademi kapsamında öğretmen adaylarına 12 ay boyunca 32 bin lira ödeme yapılacağını belirten Özçağdaş, "Özellikle Ankara ve İstanbul gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu illerde konaklama desteği sağlanmaması öğretmenler arasında eşitsizlik yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akademide yaşandığı iddia edilen tehdit, mobbing ve baskının kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Özçağdaş, henüz mesleğe başlamadan öğretmen adaylarının tehdit, baskı ve belirsizlik ortamı içerisinde bırakılmasının kamu yönetimi ilkeleri, hukuk devleti anlayışı ve eğitim hakkı açısından kaygı verici olduğunu kaydetti. Özçağdaş önergesinde, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"- 7 Nisan 2026 tarihinde Milli Eğitim Akademileri ile ilgili Bakanlığınıza yönelttiğim soru önergesine yasal süresi içerisinde neden cevap verilmemiştir?"

Milli Eğitim Akademileri'nde eğitim gören öğretmen adaylarının psikolojik baskı, mobbing ve tehdit içerikli uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Akademi eğiticileri veya yöneticileri tarafından öğretmen adaylarına 'sizleri eleyeceğiz' şeklinde ifadeler kullanıldığı iddiaları hakkında herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır?

Akademi eğiticilerinin öğretmen adaylarına yönelik tutum ve davranışlarını denetlemek amacıyla Bakanlığınız tarafından hangi mekanizmalar işletilmektedir?

Akademiye Giriş Sınavı'nın yapılmasının ardından kontenjan dağılımlarının açıklanmasının yaklaşık 180 gün sürmesinin gerekçesi nedir?

Akademi eğitimlerinin başlamasının gecikmesi nedeniyle öğretmen adaylarının uğradığı ekonomik ve mesleki kayıplara ilişkin Bakanlığınızca yapılmış bir değerlendirme bulunmakta mıdır?

Akademi eğitimi için farklı illere gitmek zorunda kalan öğretmen adaylarına hangi barınma ve ulaşım destekleri sağlanmaktadır?

Akademi eğitimlerinde görev yapan eğiticilerin belirlenmesinde hangi kriterler esas alınmaktadır?

Öğretmen adaylarının bir yıl boyunca fiilen öğretmenlik yapamaması nedeniyle oluşan öğretmen açığına karşı Bakanlığınız hangi tedbirleri almıştır?"

Kaynak: ANKA