Namık Tan: "Basit Bir NATO Protestosunun Bile İktidarınıza Karşı Büyük Bir Harekete Dönüşebileceğinden Endişe Ediyorsunuz"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yapılan ev baskınlarını eleştirerek, "CHP'yi ve tüm muhalefeti sindirmek için yaptığınız baskılar ve operasyonlardan ötürü halkımızın sabrının sonuna geldiğinin farkındasınız. Basit bir NATO protestosunun bile iktidarınıza karşı büyük bir harekete dönüşebileceğinden endişe ediyorsunuz. İşte bu yüzden halkı evlerinde kalmaya veya Ankara'yı terk etmeye zorluyorsunuz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi öncesinde yapılan ev baskınlarını eleştirdi. NATO protestolarının her ülkede yapıldığını hatırlatan Tan, gözaltılarla iktidarın "halkı evlerinde kalmaya veya Ankara'yı terk etmeye" zorladığını söyledi.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, 18'incisi 2004 yılında İstanbul'da olmak üzere 32 olağan, 7 olağanüstü NATO Zirvesi gerçekleştirildi. Kuruluşun tarihinde hiçbir zaman, zirve düzenlenecek bir şehirde bu defa Ankara'da olacağı kadar sıkı ve boğucu güvenlik önlemlerinin alındığına tanıklık etmedik."

NATO, kurulduğu günden bu yana bir demokratik devletler ittifakı olma iddiasındadır ve bu yüzden NATO Zirvesi için güvenlik önlemi bahanesiyle kendi halkınıza antidemokratik yasaklar koymak, her şeyden önce ittifaka üyeliğinizle bağdaşmaz. NATO'nun, ABD de dahil, her üye ülkesinde ittifakı protesto eden sol-sosyalist gruplar vardır ve tüm üye ülkelerin hükümetleri NATO'yu protesto etmenin de demokratik bir hak olduğunun idraki içindedir.

Hal böyleyken bu kadar anormal önlemlere başvurmanın, başkent Ankara'nın bütün ana geçiş güzergahlarını kapatmanın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını askıya almanın, üniversite hocaları dahil onlarca kişiyi gözaltına almanın, binlerce ticari işletmeyi birkaç günlüğüne kapanmaya zorlamanın, şehrin büyük bölümünde adeta sıkıyönetim uygulamanın mantığı nedir? Bu kadar insanın yaşayacağı eziyeti, mağduriyeti ve maddi kaybı nasıl gidereceksiniz?

Bu kadar ölçüsüz önlemler almanızın tek açıklaması olabilir: CHP'yi ve tüm muhalefeti sindirmek için yaptığınız baskılar ve operasyonlardan ötürü halkımızın sabrının sonuna geldiğinin farkındasınız. Basit bir NATO protestosunun bile iktidarınıza karşı büyük bir harekete dönüşebileceğinden endişe ediyorsunuz. İşte bu yüzden halkı evlerinde kalmaya veya Ankara'yı terk etmeye zorluyorsunuz. Kendi halkına sırt çevirmiş tüm yönetimlerin sınandığı korkuyla yaşıyorsunuz. Fakat, şunu unutmayın; ne yaparsanız yapın ilk demokratik seçimde halkımız size gereken cevabı verecek."

Kaynak: ANKA