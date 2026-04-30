CHP'li Nalbantoğlu: "1 Mayıs Ancak Bu Bozuk ve Çarpık Düzen Değiştiğinde Gerçek Anlamına Kavuşacaktır"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizde milyonlarca çalışan için 1 Mayıs, artan geçim sıkıntısı, güvencesizlik ve derinleşen eşitsizliklerin gölgesinde karşılanmaktadır. Bu nedenle 1 Mayıs ancak ve ancak bu bozuk ve çarpık düzen değiştiğinde gerçek anlamına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de işçilerin emeklerinin karşılığını almakta zorlanlandığını belirten Nalbantoğlu, "Yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretler, ağır vergi yükü ve güvencesiz çalışma koşulları, emekçileri adeta 'ücretli kölelik' düzenine mahkum etmektedir. Bu tablo, sosyal devlet ilkesinin ciddi biçimde zedelendiğini açıkça göstermektedir. Çalışanların karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik değildir. Uzun çalışma saatleri, iş güvenliğinin yetersizliği ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeğin hak ettiği değeri bulmasının önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Emekçinin sesinin kısıldığı bir düzende ise adaletten söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Bu, kader değil, denetimsizliğin, ihmallerin ve emeği değersizleştiren anlayışın bir sonucudur"

Nalbantoğlu, Türkiye'de sendikalı işçi oranının yüzde 14 seviyelerinde olduğuna işaret ederek, "Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin oranı yüzde 10'un dahi altındadır. Özel sektörde ise bu oranlar çok daha düşük seviyelere inmektedir. Bu durum, milyonlarca emekçinin örgütsüz ve güvencesiz bırakıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Çalışma yaşamında güvencesizlik yaygınlaştıkça, kayıt dışı istihdam, taşeronlaşma ve esnek çalışma modelleri kalıcı hale getirildikçe iş kazaları da artmakta, en ağır bedeli yine en korumasız kesimler yani genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk- çocuk demeden emekçiler ödemektedir. Nitekim geçen yılın verilerine göre en az 2 bini aşkın emekçi çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bu demektir ki günde en az 6 işçi yaşamını yitirmektedir. Bu, kader değil, denetimsizliğin, ihmallerin ve emeği değersizleştiren anlayışın bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetememe krizinin bedelini çalışanlara ödettirmiştir"

Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır ülkeyi yönetenler, uyguladıkları politikalarla hem emeğe hem de emekçiye sırtını dönmüş ve ekonomide yaşanan bütün olumsuzlukların, ülkeyi yönetememe krizinin bedelini çalışanlara ödettirmiştir. Bugün ülkemizde milyonlarca çalışan için 1 Mayıs, artan geçim sıkıntısı, güvencesizlik ve derinleşen eşitsizliklerin gölgesinde karşılanmaktadır. Emeğin değeri her geçen gün daha fazla aşınmakta, işçiler alın terlerinin karşılığını almakta zorlanmaktadır. Daha dün sonuçlanan maden işçilerinin onurlu direnişi bunun en somut örneğidir."

Onun için 1 Mayıs bir anma ve kutlama günü olmasının dışında bir mücadele ve dayanışma günüdür. Haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe karşı çıkma günüdür. Örgütlü mücadelenin taçlandırıldığı gündür. Onurlu bir yaşam çağrısıdır. Bu nedenle 1 Mayıs ancak ve ancak bu bozuk ve çarpık düzen değiştiğinde gerçek anlamına kavuşacaktır."

Kaynak: ANKA