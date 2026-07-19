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CHP Sözcüsü Sarı, Altan Öymen'i Vefatının Birinci Yılında Andı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Genel Başkan Altan Öymen'in vefatının birinci yılında anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i vefatının birinci yılında andı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhuriyet Halk Partimizin önceki dönem Genel Başkanlarından, gazeteci-yazar ve devlet insanı Altan Öymen'i aramızdan ayrılışının birinci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."

Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine adadığı yaşamıyla geride unutulmayacak bir mücadele mirası bırakan Sayın Altan Öymen'in fikirleri ve hizmetleri daima hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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