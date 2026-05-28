CHP'de Grup Toplantısı Tartışması: Emir'den Kılıçdaroğlu'na Yanıt

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, grup toplantılarının gündemi ve tarihine ilişkin yetkinin genel başkanda değil grup yönetiminde olduğunu vurgulayarak, "Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır. İçtüzüğe uygun olarak haftada en az bir gün toplanmak zorundadır ve o toplantısının yer ve saatini yönetim kurulu belirlerken aynı zamanda gündemini de belirleyecektir. Bunu yayınlayacaktır ve sonrasında da grup genel kurulumuz toplanacaktır" dedi.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda, partisinin grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP TBMM Grubu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son üç gündür sergilediği tutum ve açıklamalar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Emir, "Kendisinden beklemediğimiz derecede kimi konulara uzak kalışını doğrusu kendisinin bilmemesi gibi değil ama yakın çevresi tarafından hazin bir şekilde yanıltılması olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü yanıltılmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylesine bize göre eksik, hatalı ve yanlış yorumlar, yaklaşımlar göstermesi olanaksızdır" dedi.

"PARTİYİ, PARTİ MECLİSSİZ YÖNETEMEZSİNİZ"

Mahkeme kararıyla atanan kayyum yönetiminin 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararından vazgeçmesini eleştiren Emir, bu kararın gerekçesi olarak tebligatların yapılamamasının gösterilmesini "savrukluk" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığını savunan Emir, şunları söyledi:

"Bakın, bu yazıda 'Ben vazgeçtim' diyor. Neden? Efendim, 'tebliğler yapılamamış.' ya siz kayyum kararını gazla, copla, polis zoruyla genel merkeze girip genel merkezde bizim duvarımıza yapıştıracak kadar cesursunuz da Parti Meclis üyelerine tebliğ etmeyi beceremediniz mi derler adama? Sorarlar bunu. Efendim, 'tebliğ edilmediği için parti meclisi toplamayacaklarmış.' Hayır. Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi orada son derece zayıf, vazgeçtiniz. Korktunuz, kaçtınız. Partiyi, Parti Meclissiz yönetmeye çalışıyorsunuz. Buradan söylüyorum. Partiyi, parti organları olmadan, onların kararları olmadan yönetemezsiniz. Hukuka, kanunlara, yönetmeliğe, tüzüğe, bizim iç yönetmeliğimize uyacaksanız, başka şansınız yok. Yasalara uyacaksınız."

EMİR'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BU İMZA SİZİN Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, imzasıyla milletvekillerine gönderilen ve grup toplantılarının kendi onayı olmadan yapılamayacağını içeren yazıya ilişkin de konuşan Emir, "yazının altındaki imzanın Kılıçdaroğlu'na ait olduğundan şüphe duyduğunu" söyledi. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"'Bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini, kendisinin belirleyeceğini, kendisinin daha sonra grup toplantılarımızın ne zaman yapılacağına karar vereceğini, bizlere bildireceğini ve bizim onun bilgilendirmesinden ve onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi' söylüyor. Bakın, şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum: Bu imza sizin mi, bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu."

Siz, bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, İçtüzüğe bakar, ona göre karar alır. Bugün oturduğu koltuk, daha önce yıllarca oturduğu koltuktur. Ama bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur. ve CHP'yi AKP'lilestirmek üzere, Erdoğan'ın çizdiği çerçeveye sıkıştırmak üzere, iktidar iddiasından vazgeçirmek üzere oturtulmuş bir koltuktur. Ama bütün bunlara rağmen yine de yönetmeliğe uymasını beklerdik."

"YÖNETMELİKTE GENEL BAŞKAN'IN ADI GEÇMEMEKTEDİR"

Grup iç yönetmeliğinden maddeler okuyarak grup toplantılarının ve gündeminin nasıl belirleneceğini açıklayan Emir, genel başkanın grup üzerinde tek başına böyle bir yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Emir ayrıca, grup toplantısında neler konuşulacağı, hangi kararların alınacağının grup yönetiminin belirlediğini de kaydetti.

Meclis'in şu an çalışır durumda olduğunu ve yönetmeliğe göre grup genel kurulunun haftada en az bir gün toplanma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Emir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu grup yönetim kurulunun olağan toplantıları nasıl yapılır? ya genel başkanın iradesiyle mi yapılır? Hayır. Bakın, 25. madde açıkça söylüyor. Diyor ki: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları sürerken Genel Kurul haftada en az bir gün toplanır' Şu anda Meclis tatil değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi görevi başındadır ve grup genel kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Hala yasalara, yönetmeliğe uyuyorsak... Artık orman kanunları geçerli' diyorlarsa o başka bir konu."

Grup yönetim kurulunu kimler toplantıya çağırır? Yani önce grup yönetim kurulu toplanacak. Grup yönetim kurulu, o toplanan grup genel kurulunda neler konuşulacağını, kimin konuşacağını, gündemin ne olacağını belirleyecek. Bunun için grup yönetim kurulunu kimler toplantıya çağırabilir? 25. maddenin 3. bendi. Grup genel kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az beşte biridir. Bu durumda toplantı gün, saat ve gündemi en az bir gün önceden uygun arayışlarla üyelere duyurulur. Yani değerli arkadaşlar, bakın, grubumuzun bir grup başkanı var, grup başkan vekilleri var, grup yönetim kurulu var. Grup genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur. Bunların hiçbirinde genel başkanın adı geçmemektedir. Dolayısıyla Meclis'teki iş ve işlemler grup başkanı, grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üzerinden yürür. Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur."

"HER SALI GRUP GENEL KURULU YAPILIR"

Grup yönetim kurulunun usulünce toplanacağını, 100 yıllık partinin yönetmeliğinin ve TBMM İçtüzüğü'nün bunu emrettiğini söyleyen Emir, teamülleri ve işleyişi şöyle aktardı:

"Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır. Yine yönetmeliğin gereğince ki bu yönetmelik de Meclis iç tüzüğü ile paralel yapılmıştır. Yeni değildir, 100 yıllık partinin yönetmeliğidir. O İçtüzüğe uygun olarak da haftada en az bir gün toplanmak zorundadır ve o toplantının yer ve saatini yönetim kurulu belirlerken, aynı zamanda gündemini de belirleyecektir. Bunu yayınlayacaktır ve sonrasında da grup genel kurulumuz toplanacaktır."

Bir gazetecinin "Yani grup toplantısı olacak diyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine Emir, "Ben bu partinin içinde doğdum, büyüdüm. Her salı, eğer çok özel bir durum yoksa grup genel kurulu yapılır ve grup genel kurulundaki işlemler tamamlanır. Şimdi burada da ifade ettiğim gibi grup yönetim kurulunun toplanıp karar alması gerekir. Biz her pazartesi toplanır, karar alırız. Dolayısıyla ben bile şu anda 'ikisinde toplanacağız' diyemem. Ayın birinde grup yönetim kurulu toplanır, kararını alır" diye konuştu.

"ŞU ANDAKİ GENEL BAŞKANLIK SIFATI KAYYUMLUKTAN ÖTE BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıdan "toplantının bir başka yerde yapılmasının planlanmış olup olmayacağına" ilişkin sorusu üzerine Emir, şunları kaydetti:

"Genel başkanlık sıfatını kazanmış dahi olsa ki bize göre şu andaki genel başkanlık sıfatı kayyumluktan öte bir şey değildir, hukuki bulmadığımız haksız mahkeme kararının sonucunda oluşmuş bir durumdur. Mademki bu durum oluşmuştur, kendisi kimi yetkileri kullanacaktır. Bize göre kullanılması gereken ilk ve tek yetki, bir an evvel partimizi kurultaya götürmektir. Ama bunun ötesinde kendisi kendinde vehmettiği, kendinde bulduğu kimi yetkileri kullanacaktır ama grubun yönetim kurulu ile ilgili, grup başkanı ile ilgili, grup toplantısı ile ilgili, grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi, onayı söz konusu değildir."

Kaynak: ANKA