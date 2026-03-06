Haberler

Bayrampaşa'da CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti

Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeleri Cemil Çınar ve Yaşar Yarka, CHP'den istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye katılacaklarını duyurdu. İstifalarının sebeplerini, yönetimin uygulamalarına karşı duydukları rahatsızlık olarak açıkladılar.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Cemil Çınar ve Yaşar Yarka, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesine istifa dilekçelerini gönderen Çınar ve Yarka, sosyal medyada yaptıkları ortak açıklamada, bugüne kadar inandıkları doğrular etrafında mücadele verdiklerini belirtti.

Açıklamada, "Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa'ya ve CHP'ye faydası olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık. Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Gelinen nokta ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi. Böl, parçala, yönet anlayışı, kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı, Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Bayrampaşa'da normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözümler üretebilmek adına CHP'den istifa ettiklerini kaydeden Çınar ve Yarka, ilçe halkının sorunlarının takibi ve çözüm üretilebilmesi adına belediye meclisindeki görevlerine Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

Çınar ve Yarka'nın istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 3, CHP 16, bağımsız 3 ve DSP 2 şeklinde oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
