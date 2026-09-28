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CHP'li Kılıç, Osmaniye'de öldürülen öğretmen için güvenlik zafiyetine dikkat çekti

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CHP'li Kılıç, Osmaniye'de öldürülen öğretmen için güvenlik zafiyetine dikkat çekti
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Osmaniye Çardak'ta bir öğretmenin okulda tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, Vali'ye göre failin yeğeni olduğunu belirterek 'Okul bahçeleri ne zamandır cinayet mahalline dönüştü?' diye sordu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin, "Okul bahçeleri ne zamandır cinayet mahalline dönüştü?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Osmaniye Valisi'nin açıklamalarına göre fail yeğeniymiş. Aralarında husumet varmış. Bu söylemler; bu vahşeti hafifletmez, meşrulaştırmaz! Soruyoruz: Okul bahçeleri ne zamandır cinayet mahalline dönüştü? Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Bireysel silahlanmanın kontrolsüzlüğü ve okullardaki güvenlik zafiyeti can almaya devam ediyor. Bir öğretmenin okul bahçesinde katledilmesine alışmayacağız, sessiz kalmayacağız. Öğretmenlerimiz ve evlatlarımız için güvenli okul, şiddetsiz toplum istiyoruz!"

Kaynak: ANKA
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