CHP Başakşehir İlçe Başkanı Kayabaşı'ndan Bakan Kurum'a "Sazlıdere" Yanıtı: Burada Oldubittiye Getirerek Bu Konutları Yapıyorsunuz

(İSTANBUL)- CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, "Bu Sazlıdere konusu insafsız yalanların dolaşıma sokulduğu önemli başlıklardan biridir" diyen Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a inşaatların önünden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Kayabaşı, bölgede"Ekrem Başkan'ın süreciyle hızlandırılmış bir konut projesi değil ise İSKİ Havzası'na yapmış olduğunuz ve 8 ayda bitirmiş olduğunuz konutlar hızlı bir şekilde yükselirken, diğer taraftan İstanbul'un birçok bölgesinde bekleyen projeler ve deprem bölgesine verilen sözler neden tutulmuyor? Bir an önce burada oldubittiye getirilerek bu konutları yapıyorsunuz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına "Bu Sazlıdere konusu insafsız yalanların dolaşıma sokulduğu önemli başlıklardan biridir. Arnavutköy Sazlıbosna'da 2 etapta toplam 35 bin 631 konutun ihalesi yapılmış, inşaatları başlatılmıştır. Projenin tamamının 250 bin sosyal konut kampanyası olduğunu ve hak sahiplerinin de tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Bu bölgenin imar planları ne zaman kesinleşti biliyormusunuz 2021 yılında. İhale planlamasını da 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihalesi yapıldı. Proje bu tamamen yapılan imar planına uygun bir şekilde yapıldı inşaatlarımız da hızlı bir şekilde yürütülüyor. Burada projelerimizin kuraları önceden çekilmiş, hak sahipleri de belirlenmiştir. Bu takvime şöyle bakan herkes projemizin herhangi bir davayla ya da herhangi bir şahsın tutukluluk süreciyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını da net bir şekilde açıkça görür" yanıtını vermişti.

Kurum'a Kanal İstanbul güzergahında yapımı devam eden konutların bulunduğu bölgeden cevap veren CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, şunları söyledi:

"Şu anda Kanal İstanbul'un güzergahı olan bir tarafında Başakşehir bir tarafında da Arnavutköy bulunan mevkideyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz konutlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen gün yapmış olduğu bu konut projesi ile ilgili süreci ifade ediyordu. 2001 yılında 240 bin konutla başlayan proje 36 bin konutla şu an hız kesmeden devam ediyor. Çünkü neden Ekrem başkanın Silivri zindanlarında olmasına istinaden bu konutlar hızlı bir şekilde 8 ayda neredeyse bitmiş vaziyette.

Ama Sayın Bakan şunu söylüyor bizim bu Silivri süreci ile ilgili Ekrem Başkanın süreci ile ilgili ve İBB davası ile alakalı bir durum değil. Buradan Sayın Bakan'a soruyoruz. Eğer bununla ilgili değil ise Ekrem Başkan'ın süreciyle hızlandırılmış bir konut projesi değil ise İSKİ Havzası'na yapmış olduğunuz ve 8 ayda bitirmiş olduğunuz konutlar hızlı bir şekilde yükselirken, diğer taraftan İstanbul'un birçok bölgesinde bekleyen projeler ve aynı zamanda deprem bölgesinde yapılması gereken ve verilen sözler neden tutulmuyor? Bir an önce burada oldubittiye getirilerek bu konutları yapıyorsunuz.

Buraya diyor yabancı uyruklu kimseye konut satmadık. Evet doğru Türk vatandaşlığı karşılığı vatandaşlık verdiğiniz konutlar ile karşılığını alıyor. Arap sermayesi buranın satışları ile ilgili birçok reklam döndürdü. O zaman neden buna istinaden buna bir açıklama yapmadınız. Burasının hızlı bir şekilde yapılmasının tek sebebi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımızın içeride olmasını fırsat bildiğiniz için buraya 8 ayda bir şehir kurdunuz. Bunu da ağzınıza almak istemiyorsunuz çünkü diyorsunuz ki bu bir fırsatta istifade bir şey değildir."