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CHP'li Kaya: Kadın Cinayetleri de Şüpheli Kadın Ölümleri de Düpedüz Yönetim Krizidir

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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2026'nın ilk altı ayında 150 kadının katledildiğini belirterek, kadın cinayetlerinin kader değil yönetim krizi olduğunu söyledi.

(TBMM) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Kadın cinayetleri de şüpheli kadın ölümleri de kader değildir. Bu düpedüz yönetim krizidir. Yaşatmak devletin görevidir. Bu görevi yerine getirmeyen iktidar bunun ağır sorumluluğundan da kaçamayacaktır" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerinden yola çıkarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre; 2026 yılının ilk altı ayında 150 kadın katledildi. Üstelik bu kadınların 92'si kendi evinde yani en güvende olması gereken yerde, yüzde 43'ü evli olduğu erkek, yüzde 7'si eski kocası tarafından katledildi. ve 8 kadının cebinde devletin koruma kararı vardı. Siz koruyamadınız."

"İKTİDAR BUNUN AĞIR SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAYACAK"

Daha da vahimi; şüpheli kadın ölümleri 2021'in ilk altı ayında 99 iken, cezasızlık politikalarınız yüzünden her yıl artarak, bu yıl tam 151'e fırladı. Artık her gün bir kadının ölümü karanlıkta bırakılıyor. Bu ülkede kadın cinayetlerinin üzeri 'şüpheli ölüm' denilerek örtülüyor. Kadın cinayetleri de şüpheli kadın ölümleri de kader değildir. Bu düpedüz yönetim krizidir. Yaşatmak devletin görevidir. Bu görevi yerine getirmeyen iktidar bunun ağır sorumluluğundan da kaçamayacaktır."

Kaynak: ANKA
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