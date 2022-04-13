CHP'li Kaya'dan Bakan Soylu'ya: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?

Chp Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, son bir ay içinde Bartın'a getirilen 15 bin Suriyeliye ikamet verildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, şu soruları yöneltti:

"BUGÜNE KADAR KAÇ SURİYELİYE VATANDAŞLIK HAKKI VERİLMİŞTİR?"

"- 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mudur? Bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık hakkı verilmiştir?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya.

"SURİYELİLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIM SAYILARI NASILDIR?"

- Suriyelilere verilen vatandaşlığın yıllara göre dağılımı nasıldır? Son on yılda Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır? Suriyelilerin illere göre dağılım sayıları nasıldır? Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaş dağılımı nasıldır? Erkek ve kadın sayısı kaçtır?

"TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİ BEBEK SAYISI KAÇTIR?"

- 2022 yılında Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı kaçtır? Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin toplam sayısı kaçtır? Kaçak yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı bilinmekte midir? Sayısı kaçtır? Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı kaçtır? Ülkesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır? Çalışma izni verilen Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır?

ANKA / Güncel