CHP'li Kaya'dan Bakan Soylu'ya: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu? - Haberler

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CHP'li Kaya'dan Bakan Soylu'ya: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?

ANKA - Güncel
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, son bir ay içinde Bartın'a getirilen 15 bin Suriyeliye ikamet verildiği iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, "15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mudur? Bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık hakkı verilmiştir?" dedi.

Chp Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, son bir ay içinde Bartın'a getirilen 15 bin Suriyeliye ikamet verildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, şu soruları yöneltti:

"- 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mudur? Bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık hakkı verilmiştir?

CHP'li Kaya'dan Bakan Soylu'ya: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya.

- Suriyelilere verilen vatandaşlığın yıllara göre dağılımı nasıldır? Son on yılda Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır? Suriyelilerin illere göre dağılım sayıları nasıldır? Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaş dağılımı nasıldır? Erkek ve kadın sayısı kaçtır?

- 2022 yılında Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı kaçtır? Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin toplam sayısı kaçtır? Kaçak yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı bilinmekte midir? Sayısı kaçtır? Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı kaçtır? Ülkesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır? Çalışma izni verilen Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır?

ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Yıldırım Kaya, CHP, Güncel, Haberler

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