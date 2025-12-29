Ulaş Karasu, Set Emekçisi Yavuk'un Ölümünü Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan'a Sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, dizi setinde çalışan ve sette çıkan kavga sonrasında yaşamını yitiren Ahmet Emin Yavuk'u Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. Karasu, "Bakanlığınız, dizi sektöründe iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini arttırmak için özel bir program veya yönetmelik hazırlamakta mıdır? Yavuk'un yaralanmasına ilişkin ilk adli değerlendirmede şüpheliler neden serbest bırakılmıştır" dedi.

"Gözleri Karadeniz" isimli dizininin setinde çalışan Ahmet Emin Yavuk, Rize'de yapılan çekimlerde yaşanan bir kavga sırasında kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Türkiye'nin dünya ve Avrupa'da ölümlü iş kazalarında üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Karasu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2025'in ilk 11 ayında en az bin 956 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine işaret etti. Karasu, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalışanlar sürekli olarak hayati risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihmaller ne yazık ki can kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Bu tablo, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yetersiz uygulanmasını işaret etmektedir" dedi. Kültür-sanat sektöründe, özellikle dizi ve film setleri, uzun çalışma saatleri, güvencesiz istihdam ve barınma koşulları nedeniyle yüksek risk taşıdığını da belirten Karasu, "Ölümle sonuçlanan bu ağır olayda da ihmali bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz" dedi.

CHP'li Karasu'nun Işıkhan'a sorduğu sorular şöyle:

"Kültür-sanat sektörü, özellikle dizi ve film setleri, uzun çalışma saatleri, güvencesiz istihdam ve barınma koşulları nedeniyle yüksek risk taşımaktadır. Bakanlığınız, bu sektörde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini arttırmak için özel bir program veya yönetmelik hazırlamakta mıdır? Bakanlığınız, bu sektördeki kayıt dışı istihdamı önlemek ve iş sağlığı uzmanı/işyeri hekimi zorunluluğunu etkin kılmak için hangi adımları atmayı düşünmektedir? Hangi adımlar atılmıştır?"

Ulaş Karasu, Bakan Tunç'un ise şu soruları yanıtlamasını istedi:

"Yavuk'un yaralanmasına ilişkin ilk adli değerlendirmede, tanık ifadeleri ve doktor raporları mevcutken şüpheliler neden serbest bırakılmıştır? Savcılığın adli kontrol ve tutuklama taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesinin gerekçeleri nelerdir? Olaydan sonra dosyaya gizlilik kararı getirilmesinin gerekçesi nedir? Bu karar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve adaletin şeffaf işlemesini engellememekte midir?"