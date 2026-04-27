Haberler

CHP'li Karaca'dan Gazeteci Uludağ'a Ziyaret:  "Alican'ın Silivri'de Ne İşi Var?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İSTANBUL) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Karaca, Uludağ hakkındaki davanın Ankara'da görüleceğini belirterek, "Silivri'de ne işi var?" diye sordu.

Karaca, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Karaca, şunları söyledi:

"Alican Uludağ burada sürgün. İşlediği iddia edilen suçun işlendiği iddia edildiği yer Ankara. Alican'ın ikameti Ankara. Alican'ın duruşması Ankara'da görülecek. Peki Alican Uludağ'ın Silivri'de ne işi var? Biz biliyoruz ki Alican'ı tutuklayanlar, tutuklanması talimatını verenler Alican'ın onların yüzüne karşı söyleyeceklerinden çekiniyor. Alican'ın yüzünü görmeye cesaret dahi edemiyorlar ama Alican gidecek, Alican orada onların yüzüne karşı tek tek hakkındaki iddia edilen suçlamalara cevap verecek ve Alican özgürlüğüne kavuşacak. Tekrar soruyorum. Alican'ın Silivri'de ne işi var? Alican Silivri'de sürgün..."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

