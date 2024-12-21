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CHP'li Karabat'tan Özlem Gürses'e Ev Hapsi Tepkisi

CHP'li Karabat'tan Özlem Gürses'e Ev Hapsi Tepkisi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gazeteci Özlem Gürses'e verilen ev hapsi kararına karşı çıkarak, bu durumun siyasi bir gözdağı olduğunu belirtti ve özgür basının yanında olduklarını ifade etti.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verildiğini üzüntü ile öğrendim. Gözaltı kararı ve sonrasındaki süreç her yönüyle siyasi olduğu kadar tüm basına verilen bir gözdağıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi verilmesine tepki gösterdi. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi kararı verildiğini üzüntü ile öğrendim. Gözaltı kararı ve sonrasındaki süreç her yönüyle siyasi olduğu kadar tüm basına verilen bir gözdağıdır. Bu skandal kararı kınıyor, özgür basının ve basın emekçilerimizin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Özlem Gürses yalnız değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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