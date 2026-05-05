CHP'li Kadim Durmaz'dan Okullarda Güvenlik İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının önlenmesi için 65 bin uzman erbaş ve uzman jandarmanın güvenlik görevlisi olarak atanmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Okul güvenliğinin geçici ve parçalı tedbirlerle sağlanmaması gerektiğini söyleyen Durmaz, "Okula giden her öğrenci, görev yapan her öğretmen ve çalışan kendini güvende hissetmelidir. Bizim teklifimiz; okullarda güvenliği güçlendiren, kamu tecrübesini değerlendiren ve eğitim ortamını daha huzurlu hale getiren somut bir adımdır" ifadelerini kullandı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının önlenmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli bir ortamda bulunmasının sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında okul güvenliğinin daha kurumsal, sürekli ve uzman personel eliyle sağlanmasını amaçlayan kanun teklifi, okullarda koruma ve özel güvenlik hizmetlerinin yasal zemine kavuşturulmasını, okul giriş ve çıkışlarının kontrolünün, acil durum ve kriz anlarının koordinasyonu ile okul çevresine ilişkin güvenlik tedbirlerinin daha sistemli şekilde yürütülmesini hedefliyor. Teklif bu görevler için belirli şartları taşıyan ve en az 7 yıl hizmet süresini tamamlayan 65 bin uzman erbaş ve uzman jandarmanın atamasının yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, bu kapsamda görev alacak personel çocuk hakları, okul güvenliği, kriz yönetimi, öfke kontrolü, şiddetsiz müdahale ve öğrenci-veli iletişimi konularında eğitim alacak. Yalnızca devlet okullarını değil, özel öğretim kurumlarını da kapsayan düzenlemeyle belirli özel öğretim kurumlarında yeterli sayıda özel güvenlik personeli istihdamı zorunlu hale getirilecek ve bu alandaki uygulamalar da belirli standartlara bağlanacak.

"Okul güvenliği planlı, eğitimli ve sorumluluğu belli personel eliyle sağlanmalıdır"

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Durmaz, "Eğitim kurumları yalnızca ders anlatılan yerler değildir, çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerimizin her gün güven içinde bulunması gereken kamusal alanlardır. Okul güvenliği geçici, parçalı ve günü kurtaran tedbirlerle değil, planlı, eğitimli ve sorumluluğu belli personel eliyle sağlanmalıdır" dedi.

Resmi okul sayısı, öğrenci yoğunluğu, kampüslerin fiziki yapısı, giriş-çıkış noktaları ve güvenlik hizmetinin süreklilik ihtiyacı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında 65 bin Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi kadrosu ihdas edilmesini önerdiklerini belirten Durmaz, "Okullarda güvenlik anlayışı sadece kapıda bir görevli bulundurmak değildir. Çocuk psikolojisini bilen, kriz anında doğru davranan, şiddetsiz müdahaleyi esas alan, öğrenciyi ve veliyi doğru anlayan bir sistem kurmak zorundayız. Güvenlik politikası, eğitim ortamının huzurunu ve çocukların üstün yararını koruyacak bir anlayışla yürütülmelidir. Çocuklarımızın güvenliğini konuşurken tasarruf hesabı yapılamaz. Okula giden her öğrenci, görev yapan her öğretmen ve çalışan kendini güvende hissetmelidir. Bizim teklifimiz okullarda güvenliği güçlendiren, kamu tecrübesini değerlendiren ve eğitim ortamını daha huzurlu hale getiren somut bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA