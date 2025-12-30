CHP'li İlgezdi: 14 Yılda 164 Bin, Günde 31 Kişi Mobbing Nedeniyle Şikayette Bulunuyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ALO 170 mobbing hattına Mart 2011'den Ağustos 2025'e kadar 164 bin 355 şikayet yapıldığını ifade ederek, "Çalışanlar işten çıkarılma kaygısı ile ağır baskı altında çalışmak zorunda kalıyor. Günde en az 31 kişi mobbing hattını arayarak şikayette bulundu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bilgi edinme talebi kapsamında aldığı 14 yıllık ALO 170 mobbing şikayet verilerini paylaştı.

Akkuş İlgezdi, "Ülkemiz AKP ile birlikte adaletsizliğin, haksızlık boyutlarının her alanda tavan yaptığı bir ülkeye döndü. 14 yılda 164 bin 355'ten fazla mobbing ihbarı yapıldı. Bu sayının büyüklüğünü anlamak hesap yaptığımızda günde 31, ayda 931, yılda ise 11 bin 325 şikayet yapıldığını söyleyebiliriz. Kasım 2023'e göre Ağustos 2025'te yani son 21 ayda mobbing ihbar artış oranı maalesef yüzde 23. Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor" dedi.

CHP'li İlgezdi, mobbing ihbarlarında yıllara, yaşlara, cinsiyete, çalışılan işyerine göre bilgileri bu bilgi edinme başvurusunda da alamadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun kuruluş amacına göre bir çalışma yapmadığı yoğun mobbing şikayetleri ile ortaya çıkıyor. Yaptırım gücü olamayan kurulun kuruluş amaçları olan, 'işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek' görevlerini yapmadığı da açık. Günde 31 mobbing şikayeti gelirken kurulun sadece kağıt üzerinde kaldığı da ortaya çıktı. Üstelik her yıl ısrarla hattı arayan çalışanların işyerlerine göre, yaş ve cinsiyet bilgilerini istediğim halde Bakanlık matbu cevabı ısrarla veriyor. Yalnızca mobbing sayıları ve tarihler değişiyor. Son bilgi edinme başvurumdan tam 1 ay sonra 6 Mart 2025 tarihli ve 2025/3 sayılı İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurul yeniden oluşturulmuş. Umarım bu değişiklik ile yeniden teşekkül ettirilen Kurul, işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu işin takipçisi olacağız."