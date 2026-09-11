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CHP'li heyet, Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Mat ile bir araya geldi

CHP'li heyet, Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Mat ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in de yer aldığı CHP heyeti, Almanya'nın Köln kentinde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ile bir araya geldi. Dinçer, "Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde omuz omuza, aynı davanın içerisinde olmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

(KÖLN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in de yer aldığı CHP heyeti, Almanya'nın Köln kentinde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ile bir araya geldi. Dinçer, "Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde omuz omuza, aynı davanın içerisinde olmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, partisinin Köln programı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP heyetinin Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ile bir araya geldiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Köln programımız kapsamında CHP heyeti olarak, AABF ve Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ile bir araya geldik. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde omuz omuza, aynı davanın içerisinde olmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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