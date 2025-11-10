CHP'li Gürsel Tekin'den Aziz İhsan Aktaş'a Suç Duyurusu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın CHP hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla saygıyla andığını söyledi.

Atatürk'ün kendilerine baba ocağı olarak emanet ettiği partinin neferleri olduklarını belirten Tekin, "Umut ederim ki kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri, gerek Cumhuriyet'in değerlerini gerekse Cumhuriyet Halk Partisini muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Tekin, son dönemlerde, CHP'nin kurumsal kimliğini hedef alan çeşitli tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Aziz İhsan Aktaş, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştı. Halbuki bekledik, aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin genel merkez yöneticileri bunu yapsın. Ama olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin soru üzerine Tekin, göreve geldikleri günden bu yana bu konularla meşgul olmadıklarını dile getirdi.

Bazı medya kurumlarının, kendilerinin yapmadıkları işleri "yaptılar" şeklinde haberleştirdiğini kaydeden Tekin, "Kayyum değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar. Takdir edersiniz ki bugün kayyum dediğiniz Esenyurt'ta, Şişli'de bize göstermiş oldukları bu kudreti orada neden gösteremediler? Bunu ben çok merak ediyorum. Çeşitli yalan ve iftiralara rağmen herhangi bir yargı yolunu denemedik. Mesela 41 insanın ekmeğine son vermişiz. Vallahi 41 kişi değil, bir kişinin yüzünü görmedik." diye konuştu.

Tekin, göreve geldiklerinden beri yönetim hakkı kendilerinde olmasına rağmen hiçbir hukuki haklarını kullanmadıklarını belirterek, "Bizim bir tek görevimiz var, bütün kamuoyunun bilmesi gereken bu, baba ocağını muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Her türlü yalana, hakarete, iftiraya rağmen ölümüne biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu eseri tertemiz şekilde muhafaza etmek için buradayız. Yarın görevimiz bittiği zaman da biz görevimiz bitti demeyeceğiz. Başka bir işlevimiz olacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin kendisinin il başkanlığını tanımadığına dair sorulan soru üzerine ise Tekin, "Ben bütün onların tanımazlığına rağmen Atatürk'ün koltuklarında oturdukları için onları tanımaya devam edeceğim." yanıtını verdi.