Haberler

CHP'li Gürer: Tüketim tarihi düzenlemesi çok riskli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda ürünlerinde son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yapılan düzenlemenin "çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabileceğini" söyledi.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda ürünlerinde son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yapılan düzenlemenin "çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabileceğini" söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni gıda düzenlemeleri gündeme taşıdı. Gürer, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile Uygulama Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Gürer, "Son tüketim tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihi ambalajlarda yer alıyordu. Tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yeni düzenleme ile esnetilmeye gidildi. Özünde gıda, insan sağlığı açısından çok önemli ve bu anlamda sicili de bozuk bir ülkeyiz. Özellikle Avrupa Birliği'ne gönderilen ürünlerde önemli ölçüde geri bildirim ülkemizde gerçekleşiyor. Bunun için alınması gereken, yapılması gereken önlemler varken tavsiye edilen tüketim tarihinde uzatmaya gidilmesi beraberinde yeni risklere de yol açıyor" dedi.

"OLUMSUZLUKLARI KİM DENETLEYECEK?"

"Bu kez de son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili bir düzenleme gerçekleşiyor. Çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabilecek bir durum" diyen Gürer, şöyle konuştu:"

"Taklit ve tağşiş ile ilgili yapılan kontrollerde ortaya çıkanların teşhir edildiği bir süreçte, alınan bu kararla, ürünün raf ömrü sona erdiği halde bunun süresini uzatmanın birden fazla sorun yaratacağını ifade etmek istiyorum. Örneğin, plastik kaba konan bir yağ, güneş ışığıyla buluştuğunda ortaya çıkabilecek peroksit değeri ve onun kullanım süreci içinde dahi dönüşmesinin olumsuzluğunu kim takip edecek? Denetim elemanları, 750 binin üzerindeki işletme için 7 bin 500 kişiyle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları kim gözleyecek? Bir yerde fiyatını daha uygun tutarak yoksul, dar gelirli, emekli gibi kesimlere, parası olanın yemediği ürünleri yemenin yolunu açmak ne kadar doğru bir yöntem? O ürünün içeriği ile ilgili tavsiye edilen tüketim tarihi belirlenmişse demek ki ondan sonra bir risk var. Bu riske rağmen bunu uzatarak insanların sağlığını da risk altına atabilecek olumsuzluklara kapı aralanacak."

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEM"

Gürer, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. O videoyu da CHP'den 20'ye yakın milletvekili de sosyal medyasında paylaştı. Bazı iddialar var. İşte paylaşan vekiller ve paylaşmayan vekiller arasında CHP bölünüyor mu iddiaları var. Kemal Bey'in açıklamaları bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi ben toplumsal sorunlarla ilgili bir milletvekiliyim. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, engellinin, dar gelirlinin problemleriyle ilgili soru sorarsanız mutlu olurum. Parti içi konular, partinin kurullarında ve konuşulması gereken yerlerde konuşulur. Bu konuda burada açıklama yapmak istemem. Ben hakim değilim, savcı değilim. Parti kurullarında görevim yok. Ben partiliyim. CHP'de doğdum, CHP'de büyüdüm. CHP bizim için özel anlamıyla, değeriyle, kamucu ve planlı yapısıyla ülkenin geleceğini doğru şekillendiren bir dokudur. Bu tarafındayım ben işin."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor