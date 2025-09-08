CHP'li Günaydın: 'Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor. Siyasal partiler, siyasal yaşamlarını millet iradesi üzerinden organize ederler. Milletin iradesi dışında olan hiçbir işin kabul edilmesi ve tasvip edilmesi mümkün değildir" dedi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Buca Cezaevi önünde bulunduğunu bildirdi.

Gökhan Günaydın şöyle konuştu:

"İzmir'de Buca Cezaevi önündeyim. Ben buraya tutuklu arkadaşlarımı ziyaret etmeye gelmiştim. Ancak Mehmet Murat Çalık, ziyaretimiz sırasında televizyondan İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan polis baskınından söz etti. Ben de böylece haberdar oldum. Hızla görüşmeyi keserek dışarıya çıktık ve maalesef il binamız önündeki o inanılmaz görüntülere ben de tanıklık etmiş oldum.

Şimdi Buca Cezaevi'nden ayrılıyorum ve hızla İstanbul'a dönüyorum. Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor. Siyasal partiler, siyasal yaşamlarını millet iradesi üzerinden organize ederler. Milletin iradesi dışında olan hiçbir işin kabul edilmesi ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İstanbul'da hep beraber olacağız."