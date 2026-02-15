CHP'li Günaydın: "Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'u Aratacağını Kanıtladı"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 80 il barosunun Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukat görüşmelerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Günaydın, Gürlek'in avukatların büyük bir kesimini karşısına alarak tartışmalara yol açtığını belirtti.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 80 il barosunun Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamayı paylaşarak, "Akın Gürlek, ilk televizyon programında, avukatların yüzde 96'sını karşısına almayı başararak, Yılmaz Tunç'u aratacağını kanıtladı" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 80 il barosunun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, tutuklu-hükümlü avukat görüşmelerine ilişkin mevzuat değişikliği yapılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdiği açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Savunma Hakkına Dokunulmamalı" başlıklı açıklamayı paylaşan Günaydın, "80 il barosu ortak açıklamasıdır. (Karaman, İstanbul 2 ve Ankara 2 hariç) Akın Gürlek, ilk TV programında avukatların yüzde 96'sını karşısına almayı başararak, Yılmaz Tunç'u aratacağını kanıtladı" dedi."