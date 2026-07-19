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CHP'li Gülsever'den Suudi Arabistan'da Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Taziye Mesajı

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Suudi Arabistan'da bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk işçi için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Suudi Arabistan'da bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşı 4 işçi için taziye mesajı yayımladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 emekçi vatandaşımızın Suudi Arabistan'da iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kendilerine Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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