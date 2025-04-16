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CHP'li Gökçen'den AYM Kararına Tepki: Meclis Tutanaklarını Silmek Cunta Rejimine Yakışır

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararının TBMM'de okutulmasını destekleyerek, Meclis'in tutanaklarının silinmesini cunta rejimlerine benzetti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay hakkındaki AYM kararının TBMM'de okutulmasına ilişkin, "Yüce Meclis'in saygınlığını bugün Gülizar Biçer Karaca ve Sibel Suiçmez korumuş ve Anayasa Mahkemesi kararını tüm seçilmişlere hatırlatmışlardır. Meclisin tutanaklarını silmek ve sildirmek, ancak cunta rejimlerine yakışacak bir iştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu. Hak ihlali kararının okunduğu bölüm, TBMM'nin internetten yayımlanan ham tutanaklarında önce yer aldı, ardından kaldırıldı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüce Meclis'in saygınlığını bugün Gülizar Biçer Karaca ve Sibel Suiçmez korumuş ve Anayasa Mahkemesi kararını tüm seçilmişlere hatırlatmışlardır. Anayasa, İçtüzük ve teamüller Can Atalay'ın milletvekilliğinin iadesini gerektirir. Anayasa Mahkemesinin kararı ortadadır, Anayasanın 153. maddesi ortadadır, milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. Meclisin tutanaklarını silmek ve sildirmek, ancak cunta rejimlerine yakışacak bir iştir. Hukuksuz ve yok hükmünde bir işlem arayan varsa İstanbul Üniversitesi'nin istifa ettirilen dekanına, yetkisiz toplanan yönetim kuruluna, bir diplomanın 35 yıl sonra zorla ve talimatla nasıl iptal edildiğine bakmalıdır."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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