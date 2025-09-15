Haberler

CHP'li Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturma, Kılıç'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

