CHP'li Eylem Ertuğrul'dan Emekli Askerlere Yasağa Tepki

(ANKARA) – CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, bazı emekli askerlerin orduevi ve sosyal tesislere girişlerinin yasaklanmasıyla ilgili "Bu insanların suçları vatanını sevmek, Atatürkçü olmak, vatan için doğru bildiğini söylemek ve iktidara yandaşlık yapmamak, yalakalık yapmamak mı" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Eylem Ertuğ Ertuğrul, emekli askerlerin orduevi ve sosyal tesislere girişlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Yasaklamaların sebebinin açıklanmasını isteyen Ertuğrul, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertuğrul şu ifadeleri kullandı:

"Rehberim Atatürk' diyen emekli Tümgeneral Rafet Kılıç'ın, orduevi ve sosyal tesislere girişi yasaklandı. Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un, Hava Harp Okulu'nun taşınmasıyla ilgili yaptığı 'rant için" açıklamaları üzerine ordu evlerine girişi yasaklandı. Bu yasaklamaları, giriş yapmak istedikleri sırada önlerine çıkan 'Askeri Tesislere Girişi Yasaktır' uyarısıyla öğreniyorlar. Soruyoruz! Ne sebeple hangi yasal dayanakla bu yasaklama gerçekleşti? TSK İç Hizmet Yönetmeliği dışında bilmediğimiz yazılı olmayan bir yasanız mı var?

Benzeri girişimleri Montrö'yü savunan, tartışmaya açılmaması gerektiğini beyan eden 104 Emekli Amiral'e de yaptınız. Başınız sıkışınca sözde 'milli duruşunuzu' ispat etmek için bizzat kendiniz Montrö'ye sarıldınız! Dün Montrö'ye sahip çıkanları "vesayetçi", 'darbeci' ya da 'gizli odak' diye yaftaladınız, bugün kendiniz aynı sahiplenmeyi yaparken daha önce yaftaladığınız vatan evlatlarına tek bir özrünüz bile olmadı. Soruyoruz! Bu insanların suçları vatanını sevmek, Atatürkçü olmak, vatan için doğru bildiğini söylemek ve iktidara yandaşlık yapmamak yalakalık yapmamak mı?"